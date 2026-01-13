Vatandaşlarlar neredeyse hemen her gün gelen zamlar sebebiyle isyanda. Kiradan gıdaya yağan zamlar yeni yılda da devam ederken akaryakıt fiyatlarına 2026'ya girilmesiyle yeni yılın ÖTV düzeltme zammıyla benzinin litre fiyatına 1,32 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,41 TL zam gelmişti.

ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 52,83 TL'ye, İstanbul'da 52,01 TL'ye ve İzmir'de 53,16 TL'ye yükselirken, motorin litre fiyatları ise Ankara'da 54,35 TL'ye, İstanbul'da 53,38 TL'ye ve İzmir'de 54,68 TL'ye yükselmişti.

Önceki hafta günü küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorinin litre fiyatına 94 Kuruş indirim gelmişti.

Motorine gelen bu indirim benzin ve otogaz (LPG) grubuna yansımazken yeni hafta bu indirimi silecek olan yeni bir zam ile başladı.

MOTORİNE 1 TL 8 KURUŞ ZAM

Pompa fiyatlarına yansıyacak olan motorinin litre fiyatına bugün ( 13 Ocak Salı ) 1 TL 8 kuruş zam geldi. Yeni zamla motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 54 TL'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca serbest piyasa koşullarına göre belirlense de bu süreç Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) denetiminde ve belirli bir matematiksel formül çerçevesinde işler.

Fiyatın oluşum süreci ana hatlarıyla üç temel aşamadan oluşuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı (Uluslararası Temel) Referans Piyasa fiyatı ve Döviz Kuru. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.