Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Burak Yılmaz kırmızı kartla tribüne gönderildikten sonra kendini kaybederek yardımcı hakemin üzerine yürüdü.

BURAK YILMAZ'A DA KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında oyuncusu Tayyip Talha'nın direkt kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Teknik Direktör Burak Yılmaz hakeme tepki gösterdi.

Bunun üzerine yardımcı hakemin uyarısıyla Burak Yılmaz'a da kırmızı kart çıktı.

💥 Kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yan hakemin üzerine yürüdü.



👀 Genç teknik adamı yardımcıları zor sakinleştirdi. pic.twitter.com/MyUFQdbWHT — Sabah Spor (@sabahspor) January 13, 2026

YARDIMCI HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tribüne gönderilen genç teknik adam kırmızı kart gördükten sonra sinirlerine hakim olamadı. Hiddetli bir şekilde yardımcı hakemin üzerine yürüyen Burak Yılmaz'a yardımcıları ve oyuncuları güçlükle engel oldu.

Sakinleşmekte zorlanan Burak Yılmaz bir süre daha itirazlarını sürdürdükten sonra tribüne çıktı.