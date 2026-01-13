CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Sayın Erdoğan'a hep söyledim. Eğer haketmediğimizi duyarsak hakettiğini duyarsın (Erdoğan'ın yargılandığı davaları izletti)

-İşte AKP'ye hakettiği cevap. Bundan sonra böyle. Duyan duymayana söylesin. Erdoğan'a yapıldığında girip yurt dışından destek istemek meşru. "İmamoğlu'na yapılan darbedir" dediğimiz de gidip bizi şikayet ediyorlar. Ben Erdoğan'ı siyasi muhatap alın dedim.

-Türkiye'nin amiral gazetesi Milliyet... Erdoğan' "talihsizlik CHP'nin ABD karşıtı olması" dedi. Bu Erdoğan için utanç bizim için övünç vesikasıdır.

-Alevileri vatandaşlardan saymayan ve "arkasındayız" diyen AKP, polemikler çıkarıyor. O hanımefendiyi partide tutmaya devam edemezseniz.

-Biz ABD'nin her türlü kirli oyununa karşı Türk milletini korururz. Amerikancılık da sana kalsın. Sen BOP'un eş başkanısın. Bunla övünüyorsun.

'ÇOKLU KOLTUK SENDROMUNA TUTULDU'

-Erdoğan artık çoklu makam bozuklu ile boğuşuyor. Çoklu koltuk sendromuna tutuldu. AKP'nin artık milletin sıkıntısını çözecek kadrosu yok.

'NOT ÖNÜME GELDİ İNANAMADIM'

-Erdoğan geçen gün bir konuşma yapmış. Not önüme geldi inanamadım. Bu fakirin İstanbul'da bir yeri varmış Kendisine verilen hediyeleri sergileyecekmiş. Gelen altın tabakları sergileyecek. Ve diyor ki: "Fakirim ben" diyor. "Bu fakirin bir müzesi olacak" diyor. Cumhurbaşkanının müzesi olmaz. Hangi cumhurbaşkanının müzesi var?

-Erdoğan artık emekli demiyor. Sefaletin nasıl büyüdüğüne bir örnek daha vereyim. Temmuz ayında en düşük emekli olanların oranı 3.7 ydi. 4.9 oldu.