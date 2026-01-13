YENİÇAĞ ÖZEL

Ankara kulislerinde bugünlerde tek bir gündem var: Milletvekili transferlerinden sonra sıra belediye başkanlarına mı geldi? DEVA Partisi’nden İrfan Karadutlu’ ve CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın geçişiyle hızlanan süreç, şimdi de CHP’li büyükşehir ve il belediye başkanlarının markaj altına alınmasıyla yeni bir evreye girdi. AK Parti’nin transfer mutfağında hangi isimler var? Kimler "anket" süzgecinden geçiyor? İşte siyasetin arka odasında konuşulanlar.

TRANSFER MUTFAĞINDA NELER OLUYOR?

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı oy kaybını, muhalefet cephesinden yapacağı stratejik transferlerle telafi etmeye çalışıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre bu süreç, sadece bir "tören" değil, ince elenip sık dokunan bir stratejiyle yürütülüyor. Sürecin yönetiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın isimler var: Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Efkan Ala ve stratejist Faruk Acar. Bu ekibe Meclis ayağında Abdullah Güler eşlik ediyor.

Transferlerin perde arkasındaki en çarpıcı detay ise "randevu diplomasisi". DEVA Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçen İrfan Karadutlu örneği, sistemin nasıl işlediğini kanıtlar nitelikte. Karadutlu’nun 1,5 yıl boyunca alamadığı Sağlık Bakanlığı randevusunun, transferden sadece bir hafta sonra verilmesi, muhalif belediyelerin üzerindeki "hizmet baskısının" somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

BALIKESİR'DE AHMET AKIN BİLMECESİ

Kulislerin en çok konuştuğu isim kuşkusuz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Akın’ın Umre ziyareti öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli ve ardından AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile gerçekleştirdiği görüşmeler, "Geçiş mi hazırlığı mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Her ne kadar Ahmet Akın, "Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, ziyaretlerim Özgür Özel’in bilgisi dâhilindedir" dese de, AK Parti’nin Balıkesir’i özel olarak markaja aldığı ve kentin kalkınması üzerinden bir "hizmet köprüsü" kurmaya çalıştığı biliniyor. 78 yıl sonra kazanılan kalenin düşüp düşmeyeceği, Akın’ın yapacağı nihai açıklamayla netlik kazanacak.

AFYON'DA BURCU KÖKSAL VE GENEL MERKEZ GERİLİMİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal cephesinde ise durum daha karmaşık. Seçim sürecinde DEM Parti üzerinden başlattığı çıkışla CHP Genel Merkezi ile ipleri geren Köksal, Ekrem İmamoğlu’nun "Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti" restine rağmen geri adım atmadı.

Kulislerde Köksal’ın, Mansur Yavaş’a olan yakınlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü "Kardeş Belediye" ilişkisi dikkat çekiyor. Genel Merkez ile arasındaki soğuk savaşın devam etmesi, Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını diri tutsa da, şimdilik Yavaş’ın siyasi hamlelerini beklediği konuşuluyor.

BURSA'DA BOZBEY KRİZİ TERSİNE DÖNDÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki transfer iddiaları ise AK Parti içinde beklenmedik bir krize yol açmış durumda. Bozbey’in AK Parti’ye geçme ihtimali, Bursa’da adaylık bekleyen AK Partili yerel isimleri (özellikle Oktay Yılmaz gibi) tedirgin ediyor. Kulislerdeki yaygın kanaat; Bozbey’in mevcut yönetimle arasının iyi olduğu ve AK Parti’ye geçişinin CHP'den ziyade AK Parti’nin yerel dengelerini bozacağı yönünde.

AK PARTİ'Nİ TRANSFER STRATEJİSİ

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bir belediye başkanının partiye katılım süreci öyle sanıldığı kadar hızlı ilerlemiyor. Transfer listesindeki isimler için şu "anket" süzgeci uygulanıyor:

TRANSFERLERİN PERDE ARKASINDAKİ MATEMATİK

AK Parti, bir belediye başkanını saflarına katmadan önce halkın nabzını tutmak için oldukça titiz bir yöntem izliyor. Transfer listesindeki isimler için öncelikle kapsamlı bir saha ölçümü yapılıyor. Vatandaşa doğrudan yöneltilen soru ise oldukça kritik: “Belediye başkanına mı, yoksa partisine mi oy verdiniz?” Bu soruyla, adayın kişisel oyunun partiden ne kadar bağımsız olduğu ve AK Parti’ye geçtiğinde bu oyları taşıyıp taşıyamayacağı analiz ediliyor.

Süreç sadece tek bir anketle de sınırlı kalmıyor. "Tekrar testi" adı verilen yöntemle, aynı araştırma farklı dönemlerde en az 3 kez yineleniyor. Bu sayede seçmenin eğilimindeki kararlılık ölçülürken, olası bir transferin halk nezdindeki karşılığı netleştiriliyor.

SÜREÇ YÖNETİMİ BEŞ AYI BULABİLİYOR

Kulislerden edinilen bilgiye göre, bir belediye başkanının AK Parti’ye katılım süreci, bu anketlerin ve analizlerin sonucuna göre 3 ile 5 ay arasında bir zaman dilimine yayılıyor. AK Parti yönetimi, sadece sayısal bir üstünlük kurmayı değil; girdiği her yerde "kazanacak aday" garantisiyle transferleri resmileştirmeyi hedefliyor. Bu stratejik bekleyiş, hem partinin yerel dengelerini korumayı hem de kamuoyu algısını en güçlü şekilde yönetmeyi amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR İÇİN ERDOĞAN'DAN ANKET VETOSU

Bu sıkı denetim mekanizmasının en dikkat çekici örneği, 19 Mart operasyonu öncesinde yaşandı. Kulislerden sızan bilgilere göre, o dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti’ye katılması ciddi şekilde gündemdeydi ve taraflar arasında görüşmeler belli bir aşamaya gelmişti.

Ancak son karar merci olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önüne gelen detaylı araştırma sonuçlarını inceledikten sonra süreci durdurdu. Saha verilerinin, olası bir geçişin Antalya seçmeninde beklenen pozitif etkiyi yaratmayacağını ve siyasi maliyetin getiriden fazla olacağını göstermesi üzerine Erdoğan, geçiş sürecini bizzat reddetti.