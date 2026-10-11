Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına çıkan Çorum FK, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.
ÇORUM FK'DEN ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Karşılaşmanın 37. dakikasında Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Çorum FK, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren konuk ekip, 60. dakikada Alexandros Kyziridis'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Mücadelenin 83. dakikasında Markus Karlsbakk sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
BURAK YILMAZ İLK SINAVINDA ESKİ TAKIMINI YENDİ
Çorum FK'nin teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz, yeni takımının başındaki ilk karşılaşmasında daha önce çalıştırdığı Gaziantep FK'ye rakip oldu.
Genç teknik adam, eski takımına karşı elde ettiği 3-0'lık galibiyetle Çorum FK kariyerine üç puanla başladı.
ÇORUM FK 10 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 10'a yükseltirken Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Çorum FK ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.