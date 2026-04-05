Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre TÜFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 arttı.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Burak "Enflasyon belasıyla etkin mücadele için" ifadelerini kullanarak TÜİK'e ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi.

Dalgın, cuma günü açıklanan enflasyon verilerini hatırlatarak bu gece motorine zam geleceğini duyurdu "enflasyonu bir kez daha hatırlayacağız" dedi.

"ENFLASYON HIRSIZLIKTIR"

"Enflasyon hırsızlıktır" diyen Burak Dalgın açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçen sene 100 TL'ye 1 kilo aldığınız şeyi bu sene yarım kilo alıyorsanız bu cebinizden para çalınmasıdır... Sene başında aldığınız yüzde 11'lik zam daha 3 ay geçmeden eriyorsa bu paranızın çalınmasıdır. Ama yetmedi bu işin bir de katmerli hırsızlık boyutu var. Enflasyon verileri olduğundan daha düşük gösteriliyorsa bu katmerli hırsızlıktır... " dedi.

MEHMET ŞİMŞEK VE TÜİK'E SESLENDİ

Daha fazla vergi ödendiğine de dikkat çeken Dalgın, TÜİK'e seslenerek fiyat ve ürün listelerinin açıklanmasını ve enflasyonu nasıl hesapladıklarının belirlenebilmesi için kendisini denetime açmasını istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Dalgın, Şimşek'in yüzde 16'lık enflasyon hedefinin tutmayacağını ifade ederek planlarını sordu.