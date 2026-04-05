İYİ Parti'nin sosyal medya hesbaından "Genel Başkanımızın, aziz şehitlerimiz için kaleme aldığı ve seslendirdiği şiiri…" notuyla paylaştığı "akçabardaklar" şiiri dikkat çekti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu imzalı, Dervişoğlu'nun şehitlerin yer aldığı videonun üzerine okuduğu, beğeni ve yorum yağan şiiri şöyle:

"Bahar ve onlar Akçabardaklar...

Yine pür ve de canlı

Büyük bir azimle boy verdiler

Hedefleri yaşamak hakkıyla

Onlarındı hayat, onlarındı toprak ve bir haşin el uzandı acımasızca

Kopardı dalından ezdi çiğnedi akçabardaklar veda ederken başları dik şehit oldular

Korkma akça bardağım ne çıkar kezzap dökseler köküne toprak senin, hava senin, su senin.

Kök salmışsın arzın merkezine ezilir ezilir yine büyürsün"