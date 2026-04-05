Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
Türk firma iflas etti: 600'e yakın kişi mağdur oldu

Umre vazifesi için giden vatandaşlar, anlaştıkları Türk tur firmasının iflas ederek ödemeleri yapmaması üzerine büyük bir krizle karşılaştı. Otellerden çıkarılmak istendiler, dönüş biletleri ise hiç alınmadı! 600'e yakın kişi mağdur...

Dilek Taşdemir
İbadet için gittikleri kutsal topraklarda anlaşma yaptıkları Türk tur şirketinin iflas etmesi sebebiyle mağdur edilen 600’e yakın vatandaştan 177 kişi yurda döndü.

Mağdur Mehmet Zeyneloğlu "Gittiğimiz firmanın iflas ettiği söylendi. Kendi cebimizden ekstra para verip otelde kaldık. Bazı arkadaşlarımız Medine'ye gidemedi, sokakta kaldı." dedi.

Toplamda 600’e yakın vatandaşın mağdur olduğu bildirildi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve ilgili bakanlıkların devreye girmesiyle tahliye operasyonu için düğmeye basıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla THY aracılığıyla biletler kesildi. 177 kişilik ilk kafile gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'na inen kafileyi Milletvekili Ali İnci karanfillerle karşıladı. Yüzlerdeki yorgunluğun yerini yurda dönmenin huzuru aldı.

MİLLETVEKİLİ İNCİ'DEN SERT UYARI

Milletvekili Ali İnci "Bundan sonra başka firmalar adına benzer durumlar yaşanmaması için gerekli tüm hukuki adımlar atılacak. Kimse vatandaşımızı yarı yolda bırakamayacak." dedi.

İstanbul’a inen kafile, kendileri için hazırlanan otobüslere binerek memleketlerine doğru yola çıktı. Diğer mağdur vatandaşların tahliye süreci de yakından takip ediliyor.

İflas eden Türk tur firmasında konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / İHA
