700 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka güncel oranlar

Altının da değer kaybetmesiyle parasının değerini korumak isteyen yurttaşlar, mevduat faizlerine yönelmeye başladı. Peki 700 bin liranın bir aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…Hava Demir
Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 22.800
Vade Sonu Tutar: 722.800TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 22.500
Vade Sonu Tutar: 722.500 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 22.800
Vade Sonu Tutar: 722.800TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.800
Vade Sonu Tutar: 723.800TL
ING
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 22.500
Vade Sonu Tutar: 722.500TL
Denizbank
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.800
Vade Sonu Tutar: 723.800 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı:%41
Net Kazanç:21.500
Vade sonu tutar: 721.500TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı:%40
Net Kazanç:21.000
Vade sonu tutar:721000TL
