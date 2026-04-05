700 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka güncel oranlar

700 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka güncel oranlar

Altının da değer kaybetmesiyle parasının değerini korumak isteyen yurttaşlar, mevduat faizlerine yönelmeye başladı. Peki 700 bin liranın bir aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

700 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka güncel oranlar - Resim: 1

Ekonomik krizden parasını korumak isteyen yurttaşlar, mevduat faizli hesaplara yöneliyor. Peki, 700 binTL’nin aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 22.800
Vade Sonu Tutar: 722.800TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 22.500
Vade Sonu Tutar: 722.500 TL

QNB
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 22.800
Vade Sonu Tutar: 722.800TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.800
Vade Sonu Tutar: 723.800TL

ING
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 22.500
Vade Sonu Tutar: 722.500TL

Denizbank
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.800
Vade Sonu Tutar: 723.800 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı:%41
Net Kazanç:21.500
Vade sonu tutar: 721.500TL

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı:%40
Net Kazanç:21.000
Vade sonu tutar:721000TL

