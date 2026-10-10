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Karadeniz'de ticari gemileri hedef alan saldırılar, bölge ülkelerini yeni güvenlik önlemleri almaya yöneltti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye ve Romanya ile acil temaslara başlanacağını duyurdu.

Sofya yönetimi, Karadeniz'de artan güvenlik risklerine karşı bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflerken, NATO'nun bölgedeki faaliyetlerinin genişletilmesi ve insansız hava araçlarının kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi seçeneklerini de gündemine aldı.

ÜÇ ÜLKE KARADENİZ İÇİN MASAYA OTURACAK

Bulgaristan açıklarında ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından harekete geçen Sofya yönetimi, Ankara ve Bükreş ile deniz güvenliği konusunda görüşmeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Görüşmelerde ticari gemilerin korunması, deniz trafiğinin güvenliğinin artırılması ve olası saldırılara karşı ortak tedbirlerin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

KRİTİK ÖNERİ AB ZİRVESİNE TAŞINACAK

Bulgaristan'ın Karadeniz'de güvenli deniz ulaşımını sağlamak amacıyla hazırladığı yeni mekanizma önerisinin, 15-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği zirvesinde gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Sofya yönetimi ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütüne başvurarak ticari gemilere yönelik saldırıların araştırılmasını ve deniz taşımacılığının güvenliğini artıracak uluslararası önlemlerin değerlendirilmesini talep etmeyi planlıyor.

KARADENİZ'DE DRON YASAĞI GÜNDEMDE

Bulgaristan'ın üzerinde durduğu dikkat çekici seçeneklerden biri de Karadeniz'de insansız hava araçlarının kullanımına sınırlama getirilmesi.

Bulgar basınında yer alan bilgilere göre Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'ın katılımıyla bölgede dron kullanımının yasaklanması ihtimalinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Ancak söz konusu öneriye ilişkin henüz ülkeler arasında alınmış ortak bir karar bulunmuyor.

TÜRKİYE, ROMANYA VE BULGARİSTAN DAHA ÖNCE ORTAK ADIM ATMIŞTI

Karadeniz'de güvenlik alanında iş birliği yapan Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, 2024 yılında deniz mayınlarının oluşturduğu tehlikeye karşı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunu kurmuştu.

Üç ülkenin mevcut iş birliğinin, ticari gemilere yönelik saldırılar ve insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde bulunuyor.

NATO'NUN KARADENİZ'DEKİ ROLÜ GENİŞLEYEBİLİR

Bulgaristan, bölgesel güvenlik girişimlerinin yanı sıra NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerinin artırılmasını da istiyor.

Bu kapsamda hava ve deniz gözetleme sistemlerinin güçlendirilmesi, keşif ve takip faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı yeni savunma sistemlerinin temin edilmesi planlanıyor.

Sofya yönetimi, NATO ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalar doğrultusunda askeri modernizasyon sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Bulgaristan ayrıca NATO'nun bölgedeki faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik önerilerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmeyeceğini savunuyor.

Türkiye'nin Türk Boğazları üzerindeki yetkilerini ve savaş gemilerinin Karadeniz'e geçiş koşullarını düzenleyen Montrö Sözleşmesi, bölgedeki askeri faaliyetler açısından önemini koruyor.

BULGARİSTAN'DAN UKRAYNA İÇİN BARIŞ KOALİSYONU ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Karadeniz güvenliğine ilişkin açıklamalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere de değindi.

Bulgaristan'ın aktif rol üstleneceği Avrupa merkezli bir barış koalisyonunun oluşturulmasını isteyen Yotova, şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'ın da aktif olarak yer alacağı Avrupalı bir teklif olan, bir barış koalisyonunun en kısa sürede oluşturulması için mümkün olan her şeyin yapılması taraftarıyım."