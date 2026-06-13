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2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım, D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde spor yorumcusu Bülent Timurlenk, NTV’de karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜK VİTRİN”

Avustralya’nın açıklamalarına değinen Timurlenk, bunun bir iletişim stratejisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burası büyük bir vitrin. Avustralya’nın 6 kez üst üste katılıp bizim katılamamamıza dikkat çekmesi bir iletişim politikası. Avrupa’da çok daha zorlu bir eleme süreci var. Bizim elimizde Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Uğurcan ve Kenan Yıldız gibi oyuncular var. Bunların hepsini onlar da Şampiyonlar Ligi’nde izliyor. En büyük vitrin orası. Arda Güler gibi Real Madrid oyuncusuna karşı oynamak da bir psikolojik savaştır. Bu, ilk düdükle başlar ve kısa sürede normale döner.”

MUHTEMEL 11 DEĞERLENDİRMESİ

A Milli Takım’ın Avustralya maçına Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kerem ve Can 11’iyle başlaması beklenirken Timurlenk kadro tercihlerini de değerlendirdi.

“Uğurcan’ın önündeki dörtlü ve Hakan–İsmail ikilisi konusunda herkesin mutabık olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta ise Arda’nın rolü tartışılıyor. Kenan Yıldız’ın sakatlık sonrası ilk maçta yedek başlayıp süre alması olası. Montella’nın da belirttiği gibi bazı oyuncular 100 dakikalık tempoyu henüz kaldırabilecek durumda değil.”

“MAÇ İÇİNDE DEĞİŞİKLİKLER BELİRLEYİCİ OLACAK”

Timurlenk, oyunun sadece ilk 11 ile bitmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“3 maçı blok halinde düşünmek gerekiyor. Sakatlık ve kartlar çok önemli. ABD maçında bazı oyuncular risk altında olabilir. Yunus, Barış Alper ve Kerem gibi isimler farklı kombinasyonlarla değerlendirilebilir. Can Uzun daha çok forvet arkası oynayabilen bir oyuncu. Orkun Kökçü’nün de kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama futbol 11 kişilik değil, maç içi değişiklikler çok önemli.”