Gıda mühendisi ve akademisyen Dr. Bülent Şık hakkında, koronavirüs salgını döneminde polen ve arı ürünlerine ilişkin yaptığı uyarılar nedeniyle açılan tazminat davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Şık’ın 50 bin TL maddi, 1 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

BirGün’ün haberine göre mahkeme, Şık’ın konuya ilişkin sosyal medya paylaşımları ile gazetelerde yayımlanan yazılarının kaldırılmasına karar verdi.

"DAVA EDİLEN HALKIN BİLGİ EDİNME HAKKI"



Duruşma öncesinde adliye önünde akademisyenler, gazeteciler ve yaşam savunucuları açıklama yaptı. Grup adına konuşan akademisyen Aslı Odman, Şık’ın yazılarının ticari rekabet amacı taşımadığını, bilimsel araştırmalar ve ihtiyat ilkesi doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme amacıyla kaleme alındığını söyledi.

Odman, Şık’ın bazı bitkisel ürünler, polen ve bal ürünlerinde bulunabilen pirolizidin alkaloitlerinin çocuklar, hamileler, yaşlılar ve karaciğer hastaları açısından yaratabileceği sağlık risklerine dikkat çektiğini belirtti.

Açıklamada, sosyal medyada sponsorlu ürün tanıtımlarının yeterli kamusal denetim olmadan yapılmasının risklerine de işaret edildi. Odman, “Dava edilen yalnızca bir bilim insanı değil; halkın sağlık riski taşıyan ürünler hakkında bilgi edinme hakkıdır” dedi.

ŞİRKET 570 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Dava, SBS Bilimsel Bio Çözümler şirketinin BEE’O markası adına yaptığı başvuru üzerine açılmıştı. Şirket, Şık’ın Bianet ve Gerçek Gündem’de yayımlanan yazıları ile sosyal medya paylaşımlarının marka değerine zarar verdiğini, satış kaybına yol açtığını ve kamuoyunda ürünlerin sağlıksız olduğu algısı yarattığını ileri sürmüştü. Şirket, Şık’tan 570 bin 187 lira 95 kuruş maddi tazminat talep etmişti.

"TARIM BAKANLIĞI DENETİM YAPMALI"



Dava öncesinde BirGün’e konuşan Dr. Bülent Şık, koronavirüs salgını döneminde bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla polen, kekik suyu ve benzeri bitkisel ürünlerin satışında ciddi artış yaşandığını söyledi. Şık, bu ürünlerin olası sağlık zararlarına dikkat çekmek için yazı yazdığını, ardından hakkında dava açıldığını anlattı.

Polen ve kekik suyu gibi bitkisel kökenli gıda takviyelerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirten Şık, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu ürünlerde toksik madde kontrolü yapması gerektiğini söyledi.

Şık, polenin toksik madde içerme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Piyasaya sürülen her ürünün toksik madde içerip içermediği kontrol edilerek tüketicinin önüne sunulması lazım. Türkiye’de öyle bir düzenleme yok” dedi.

Bazı ürünlerin çocuklara yönelik pazarlanmasına da tepki gösteren Şık, 4 yaş altı çocuklara satışın yasak olmasına rağmen ürünlerin internette “bebeklere, çocuklara verilebilir” ifadeleriyle tanıtıldığını söyledi. Şık, pirolizidin alkaloitlerinin kanserojen olduğunu ve karaciğer kanserine yol açabildiğini belirterek, Avrupa’da bal ürünlerinin bu açıdan denetlendiği saha çalışmalarını hatırlattı.