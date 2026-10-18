Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret ettikten sonra partisinin düzenlediği halk buluşmasına katıldı. Hiçbir siyasi partiye ittifak teklifinde bulunmadıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin başka bir siyasi oluşuma katılmak amacıyla kurulmadığını belirterek kendilerine yönelik açıklamalara tepki gösterdi.

İTTİFAK TARTIŞMALARINA YANIT: "HİÇ KİMSENİN KAPISINDA BEKLEMİYORUZ"

Konuşmasının önemli bir bölümünü milliyetçi partiler arasındaki ittifak tartışmalarına ayıran Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin başka bir siyasi partiyle birleşmek veya ittifak kurmak için girişimde bulunduğu yönündeki değerlendirmelere tepki gösterdi.

Milliyetçi ve vatansever siyasi hareketlerin ortak hassasiyetlere sahip olduğunu ancak bunun Anahtar Parti'nin herhangi bir ittifak arayışında olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Zaman zaman söylüyorlar: 'Vatanseverler bir araya gelsin.' Zaman zaman sahada şöyle teklifler alıyoruz, iyi niyetli teklifler bunlar, iyi niyetli temenniler: 'Milliyetçiler, vatanseverler bir araya gelsin.' Vatan için kalbimiz birbirine değer, memleket için omuzlarımız birbiriyle kuvvet bulur, duvar gibi oluruz, diyoruz."

Anahtar Parti'nin siyasi hedeflerinin yanlış yorumlandığını savunan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Buradan bir şey söyleyeyim, çünkü birtakım değerlendirmelerle rencide ediliyor Anahtar Parti. Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz, hiç kimseye ittifak teklif ediyor değiliz! Anahtar Parti'yi Türk milletinin A planı olarak kurduk. Ama biz memleketin geleceğine kendi nefsini, partisinin rozetini engel teşkil edecek bir sorumsuzluk sahibi de değiliz diyoruz."

"KENDİNİZE GELİN! SİZİN PARTİ ŞEHVETİNDEN BAŞKA SÖYLEYECEĞİNİZ BİR ŞEY YOK MU?"

Kendilerine yönelik ittifak değerlendirmelerini saygısızlık olarak nitelendiren Ağıralioğlu, siyasi nezaketlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, sert ifadeler kullandığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Hassasiyetimizi, nezaketimizi durduk yere sanki bir partiye gitmek istiyormuşuz gibi algılayan arkadaşlarımızı nezaketle uyarmak zorundayım: Kendinize gelin! Söylediklerimiz iki yıldır gece gündüz çalışan, iki yıldır memleketi ayağa kaldırmak için milletin A planı olmak için koşturan, bunu yaparken de sizin hukukunuza halel getirecek bir tane kem sözü olmayanlara böyle rencide edici, saygısız değerlendirmeleri asla kabul etmeyiz, asla!"

İttifak tartışmalarını gündeme getiren siyasi çevrelere seslenen Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin parti şehvetinden başka milletinize, milliyetçilere söyleyeceğiniz bir şey yok mu sizin? Bu kadar derdi olan memlekette, bu kadar sorunu olan memlekette birlik beraberlik bekleyen, memleket ayağa kalksın diye ümitlenen insanlarla parti şehvetiyle konuşmaktan başka söyleyecek sözünüz yok mu? Kendinize gelin, kardeşiz, arkadaşız, vatan için hassasiyetlerimiz var, benziyoruz; endişelerimiz var, kaygılarımız var, benziyoruz."

"KENDİ KENDİNİZE GELİN GÜVEY OLUYORSUNUZ"

Anahtar Parti'nin herhangi bir siyasi partinin kapısında ittifak görüşmesi yapmak için beklemediğini yineleyen Ağıralioğlu, geçmişte birlikte siyaset yaptığı isimlere de mesaj gönderdi.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki böyle kapılarında ittifak için geziyormuşuz da ittifak yapmak için birtakım teklifler söylüyormuşuz diye ne kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz?"

Siyasi geçmişte yaşanan tartışmaları hatırlatan Ağıralioğlu, kendilerinin eski yol arkadaşlarına yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmadığını vurguladı:

"Biz size iftira atmadık, biz size FETÖ'cü demedik; diyenlerle bizi karıştırmayacaksınız! Biz size 'Bu partiyi FETÖ'cüler kurdurdu' demedik; bize Milliyetçi Hareket Partisi'ni bitirmek için kuruldunuz diyorlardı, o zaman o iftiralara beraber göğüs gerdik."

Ağıralioğlu, geçmişte siyasi partiler hakkında yapılan değerlendirmelerin bugün Anahtar Parti için tekrarlanmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir partiden ayrılmak, bitmek, bitirmek falan gibi konuşuluyordu, bu dediğiniz cümlelerin aynısı size söylendi. Kendinize gelin, kendinize gelin! Hukukunuzu koruyoruz, kardeşliğimizi koruyoruz, vatanseverliğin mesuliyetini duyuyoruz, vatanseverlerin önümüzdeki dönem ne beklediğini biliyoruz."

"TÖVBE EDERLERSE, PİŞMAN OLURLARSA DİYECEĞİNİZ İNSANLAR DEĞİLİZ"

Siyasi birliktelik konusunda kendilerine yönelik üstten bakan bir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, milliyetçi siyasi hareketlerin birbirleriyle mücadele etmek yerine Türkiye'nin sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Kardeşlik yapıyoruz, hamiyetli davranıyoruz, bir kem söz etmiyoruz, edilmesine müsaade etmiyoruz. Öyle 'Tövbe ederlerse, pişman olurlarsa, niye gittilerse...' diyeceğiniz insanlar değiliz."

İYİ Parti'den ayrıldığı dönemde yaptığı açıklamaları da hatırlatan Ağıralioğlu, 2023 seçimleri sonrasında milliyetçi partilerin birbirleriyle çatışmaması gerektiğini savunduğunu belirtti.

"Ben istifa ederken, İYİ Parti'den ayrılırken şöyle bir şey söyledim: 'Bu milliyetçilerin birbirlerinin boğazını sıkarak geçirdiği son seçimdir' dedim, 2023 seçimlerine. Çünkü eğer bir daha vatanseverler, milliyetçiler böyle yaparlarsa memleket gitti dedim."

Ağıralioğlu, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen geçmişten gelen ilişkilerin korunması gerektiğini ifade ederek, "İftira siyaseti yapmayız, başkaları size iftira attı, atmayız; cevap verdik, siper ettik göğsümüzü, biz orada arkadaşlık hukukumuzu ortada bırakmayız. Ama hassasiyet göstereceksiniz" dedi.

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağıralioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hangi koşullarda destek verebileceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin değiştirilmesi ve yarı başkanlık sistemine geçiş iradesinin ortaya konulması halinde Yavaş'ın adaylığını destekleyebileceklerini belirten Ağıralioğlu, bu desteğin koşulsuz olmadığını vurguladı.

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin değişim iradesini, yarı başkanlığa dönüşüm planını taşıyabilirim' derse Sayın Mansur Yavaş Bey'i destekleyebiliriz dedim; şartlı! Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni yarı başkanlığa dönüştürürse, bu dönüşüm iradesinde değişim umutlarının hassasiyeti olursa destekleriz."

"CHP'NİN ADAYININ GÖLGESİNDE KALMAYIZ"

Geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin başka bir siyasi partinin belirlediği adayın arkasında koşulsuz biçimde konumlanmayacağını söyledi.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylık süreçlerine atıfta bulunan Ağıralioğlu, aday dayatmalarına karşı olduklarını vurguladı.

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekmeleddin İhsanoğlu tecrübesi var; biz bundan sonra CHP'nin adayının gölgesinde kalmayız, YENİ Parti de dâhil buna. Sayın Genel Başkan'la istişarelerimizde de zaman zaman konuşuyorken söylüyoruz, aday dayatmasına asla razı olmayız! Gölgede kalanın gölgesi olmaz, biz altında milletin gölgeleneceği ana planıyız. Önümüzdeki süreci takip edeceğiz."