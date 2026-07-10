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Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarimorman.gov.tr internet adresinden gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ediyor. Söz konusu sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehdit eden firma, marka ve ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 yeni ürün ekledi. Güncellenen listeye kıyma, çay, salam ve sucuk gibi ürünler eklendi.

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ!

Yapılan denetimler sırasında, et ürünlerinde halk sağlığını tehlikeye atacak sonuçlar ortaya çıktı. Ankara Çubuk’taki bir markanın dana sucuk ibaresiyle sattığı üründe deri dokusu ve kanatlı eti olduğu belirlendi.

Mersin’in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı firmanın çiğ dana kıymasında ise tek tırnaklı eti (at, eşek vb.) tespit edildi. Aynı zamanda Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir firmanın dana sucuk ibaresiyle, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir diğer firmanın ise ısıl işlem görmüş dana sucuk ibaresiyle sattığı ürünlerde de yine tek tırnaklı eti olduğu belirlendi.

İstanbul Pendik ve Kayseri Kocasinan'da satılan bazı sucuk ve köftelerde de kanatlı eti ve sakatat (taşlık, baş eti) kullanıldığı saptandı.

ÇAYDA BOYASI KULLANILMIŞ!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren 2 ayrı firmanın siyah çayında ise gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.