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Kaynak: Haber Merkezi

Çocukların sağlığını tehdit eden bir oyuncak laboratuvar testleriyle kanıtlandı. Ticaret Bakanlığı, hem zehirli kimyasal içeren hem de boğulma riski taşıyan o ürünün piyasadan toplatılması için düğmeye bastı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Kaplan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, çocukların sağlığı ve güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu uygunsuzlukların belirlendiğini belirtti.

ZEHİR SAÇIYORMUŞ

Açıklamada, özellikle bebek ve küçük yaştaki çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilen fitalatların, oyuncaklarda kullanımı sıkı şekilde sınırlandırılan kimyasallar arasında yer aldığına dikkat çekildi. Yapılan incelemelerde ürünün hem yüksek oranda fitalat içerdiği hem de küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edildi.



TEK TEK TOPLATILDI

Bu kapsamda, söz konusu oyuncağın piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği belirtilirken, ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi.



Ticaret Bakanlığının, çocukların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Kaplan, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaplan ayrıca, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin tüm kararların şeffaflık ilkesi gereği GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirterek, çocukların güvenliği, ailelerin huzuru ve güvenli ürün arzı için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.