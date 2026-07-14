Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata

Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata

Kredi başvurusu yapmayı planlayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik detaylar belli oldu.Bankalar, kredi değerlendirmesinde yalnızca gelir durumuna değil; kredi notu,ödeme alışkanlıkları,icra kaydı ve çalışma geçmişi gibi birçok kritere bakıyor.İşte kredi başvurusunu olumsuz etkileyen 5 durum

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 1

Bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşların başvuruları bazı kritik nedenler nedeniyle reddedilebiliyor. Kredi notundan ödeme alışkanlıklarına, gelir durumundan yasal takip kayıtlarına kadar birçok detay, bankaların kredi kararında belirleyici oluyor.

1 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 2

Sözcü'nün haberine göre, uzmanlara göre kredi başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına neden olan 5 temel durum bulunuyor.

2 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 3

Düşük kredi notu, düzensiz ödeme alışkanlıkları ve yasal takip kayıtları, kredi başvurularının olumsuz sonuçlanmasına neden olabiliyor.

3 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 4

ASGARİ ÖDEME YAPMAK KREDİ NOTUNU DÜŞÜREBİLİYOR

Kredi kartı borcunun tamamını kapatmak yerine sürekli yalnızca asgari ödeme tutarını yatırmak, kredi notunu olumsuz etkileyebiliyor.

4 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 5

Uzmanlara göre, kredi kartı borçlarının sürekli eksik ödenmesi borcun büyümesine ve faiz yükünün artmasına neden oluyor.

5 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 6

Yasal düzenlemelere göre, bir yıl içinde üç kez üst üste yalnızca asgari ödeme yapan veya borcunu eksik kapatan kişilerin kredi kartlarında bazı kısıtlamalar uygulanabiliyor.

6 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 7

Bu durumun devam etmesi halinde kredi notu düşerek yeni kredi başvurularında sorun yaşanabiliyor.

7 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 8

KREDİ ÇEKMEYİ SORLAŞTIRAN 5 KRİTİK NEDEN

Bankalardan kredi almak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken başlıca durumlar şöyle:

8 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 9

1- KREDİ NOTUNUN DÜŞÜK OLMASI

Findeks kredi notu, bankaların kredi değerlendirmesinde en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

9 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 10

Ödemelerini geciktiren, borçlarını düzenli kapatmayan ve 1100 puanın altında kredi notuna sahip olan kişiler, bankaların risk değerlendirmesinde olumsuz grupta yer alabiliyor.

10 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 11

2- BELGENEBİLİR GELİR BULUNMAMASI

Bankalar, kredi verdikleri kişinin borcunu düzenli ödeyebileceğini görmek istiyor.

11 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 12

Düzenli maaş, serbest meslek geliri veya kira geliri gibi kazançların resmi belgelerle kanıtlanamaması kredi onayını zorlaştırabiliyor.

12 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 13

3- İCRA VE HACİZ KAYDI

Ödemelerin uzun süre yapılmaması nedeniyle başlayan yasal takip süreçleri de kredi kullanımının önündeki en büyük engeller arasında bulunuyor.

13 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 14

Aktif icra veya haciz kaydı bulunan kişilerin yeni kredi alması oldukça zorlaşabiliyor.

14 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 15

4- YAŞ SINIRI

Bankalar kredi verirken yaş kriterini de dikkate alıyor.

15 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 16

18 yaşından küçük kişiler yasal olarak kredi kullanamazken, ileri yaştaki vatandaşlarda da vade ve sigorta şartları nedeniyle kredi imkanları sınırlanabiliyor.

16 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 17

5- YETERSİZ ÇALIŞMA SÜRECİ

Düzenli gelir göstergesi olarak sigortalılık süresi de önem taşıyor.

Özellikle yeni işe başlayan veya sık iş değiştiren kişiler, yeterli çalışma geçmişi olmadığı için kredi başvurularında zorluk yaşayabiliyor.

17 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 18

KREDİ SİCİLİNİ KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Finans uzmanları, kredi kartı borçlarının yalnızca asgari tutarlarla ödenmesinin uzun vadede borç yükünü artırabileceğine dikkat çekiyor.

18 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 19

Borç ödeme konusunda zorlanan vatandaşların, yasal takibe düşmeden önce bankaların sunduğu borç yapılandırma ve taksitlendirme seçeneklerini değerlendirmesi öneriliyor.

19 20
Kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankaların reddettiği 5 kritik hata - Resim: 20

Düzenli ödeme alışkanlığı oluşturmak, kredi notunu korumanın en önemli yolları arasında gösteriliyor.

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro