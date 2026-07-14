İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

İslam Memiş, "Mesela ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmıştı; şu anda 4.021 dolar seviyesinde hafif bir alım var. Gram altın 6.090 lira seviyesinde, şu anda 6.000 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yine gümüş tarafında 58 dolar seviyesi, gram tarafında ise 89 lira seviyesi var” sözlerini sarf etti.