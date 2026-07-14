ABD'de duyurulacak enflasyon verileri öncesinde iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Belirsizliğin devam ettiğine dikkat çeken Memiş "Bu süreçte yatırımcının en doğru hamlesi sessizce kenarda beklemek" dedi. Memiş, yıl sonunda gram altının gelebileceği seviyeleri açıkladı.Baran Yalçın
Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, ABD-İran geriliminin yeniden yükselmesiyle birlikte piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel piyasaları baskıladığını ifade eden Memiş, altın, gümüş, borsa ve kripto para yatırımcılarının acele karar vermemesi gerektiğini belirtti.
Petrol fiyatlarının yeniden 85 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, savaşın etkisiyle küresel piyasalarda sert satışların yaşandığını ifade etti. "Küresel borsalarda ve emtia piyasalarında adeta çöküş yaşandı. Bugün ise sınırlı tepki alımları görüyoruz." diyen Memiş, piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti.
İslam Memiş, "Mesela ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmıştı; şu anda 4.021 dolar seviyesinde hafif bir alım var. Gram altın 6.090 lira seviyesinde, şu anda 6.000 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yine gümüş tarafında 58 dolar seviyesi, gram tarafında ise 89 lira seviyesi var” sözlerini sarf etti.
Küresel piyasalar açısından ABD'de duyurulacak enflasyon verisinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Memiş, beklentilerin yıllık enflasyonun yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e gerilemesi yönünde olduğunu dile getirdi.
'YATIRIMCI SESSİZCE BEKLEMELİ'
Altın, gümüş, borsa ve kripto para yatırımcılarına seslenen Memiş, mevcut ortamda en doğru stratejinin beklemek olduğunu belirtti. "İki hafta önce ateşkes iyimserliği vardı, şimdi ise yeniden savaş konuşuluyor. Belirsizlik arttığı için yatırımcıların sessizce kenarda beklemesi gerekiyor. Çünkü her gün farklı fiyatlamalarla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Memiş, ons altında 4 bin dolar seviyesinin altına inilmesi halinde 3 bin 980 ve 3 bin 880 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, buna karşılık ABD enflasyonunun beklentilerden iyi gelmesi halinde ise fiyatların yeniden 4 bin 100 doların üzerine yükselebileceğini ifade etti.
GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?
İslam Memiş'in işaret ettiği ons altın seviyelerine göre güncel dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altında beklenen fiyatlar şu şekilde:
Ons altın 4.100 dolara yükselirse: Gram altın yaklaşık 6.200 TL seviyesine çıkabilir.
Ons altın 4.000 dolar seviyesinde kalırsa: Gram altın yaklaşık 6.045 TL seviyesinde işlem görebilir.
Ons altın 3.980 dolara gerilerse: Gram altın yaklaşık 6.015 TL seviyesine çekilebilir.
Ons altın 3.880 dolara düşerse: Gram altın yaklaşık 5.860 TL seviyelerine kadar gerileyebilir.