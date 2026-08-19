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Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş Maden işçileri, haklarını aramak için Ankara'daki eylemlerinin 10. gününde bir kez daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne geldi. Ancak işçilerin karşısına yine kilitli bir ziyaretçi kapısı çıktı.

Madenciler Bakanlığa görüşme talebiyle geldiklerini belirtmesine rağmen ziyaretçi girişinin kapalı olması ve güvenlik görevlilerinin kendileriyle muhatap olmaması üzerine sendika avukatı Mürsel Ünder devreye girdi.

Ünder, Bakanlığın ziyaretçi girişinin gerekçe gösterilmeden kapalı tutulduğunu belirterek 112'yi aradı ve olayın kayıt altına alınması için polis desteği istedi.

‘MUHATAP BULAMIYORUZ’

Bakanlık önüne gelen polis ekiplerine durumu anlatan Ünder, madencilerin randevu talebiyle kamu kurumuna geldiklerini ancak görüşebilecekleri herhangi bir yetkiliye ulaşamadıklarını söyledi.

Ünder, bir kamu kurumunun ziyaretçi girişinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, kapının kilitli olduğuna ve ziyaretçi kabulünden sorumlu görevlilerin tüm uyarılara rağmen madencilerle görüşmediğine ilişkin tutanak tutulmasını istedi.

Avukat Ünder ayrıca yaşanan durumun yalnızca madencilerin görüşme talebinin engellenmesi olmadığını, kendi avukatlık faaliyetinin ve işçilerin sendikal faaliyetlerinin de engellendiğini ifade etti.

Ünder'in talebi üzerine polis ekipleri, kapının kilitli olduğuna ilişkin tutanak tutulacağını bildirdi.