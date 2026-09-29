Çinli robotik şirketi Yanxi Technology, Şanghay'da gerçekleştirilen 2026 Inclusion Conference etkinliğinde dikkat çeken yeni teknolojisini vitrine çıkardı. Şirketin geliştirdiği Yansyn-X2 adındaki model, yapay zeka destekli duygu analizi ve mikroakışkan sistemleri bir arada kullanarak gözyaşı dökebilme yeteneğiyle dünyanın ilk ağlayabilen insansı robotu unvanını kazandı.

Çalışma prensibinin temelinde birbiriyle entegre üç ana teknoloji yer alıyor. Süreç, yapay zeka algoritmasının ortamdaki konuşmaların bağlamını ve ses tonunu analiz etmesiyle başlıyor. Sistem, diyaloglarda üzüntü veya empati ögeleri tespit ettiğinde robotun tıbbi sınıf silikonla kaplı yüzünün altındaki biyomimetik bileşenleri harekete geçiriyor. Yüz hatlarının üzgün bir ifadeye bürünmesinin ardından devreye giren mikroakışkan mekanizma, göz pınarlarından yapay gözyaşı salgılanmasını sağlıyor.

YÜZ İFADELERİ İÇİN BİYOMİMETİK KASLAR GELİŞTİRİLECEK

Geliştirici firma, bu projedeki ana hedefin makinelerin gerçek anlamda duygulanması değil, insan hislerini tanıyıp doğru tepkileri verebilmesi yani "duygusal bilişim" alanında ilerlemek olduğunu vurguluyor. Henüz sabit bir model olarak tasarlanan Yansyn-X2; başını çevirebilme, insanları takip edebilme ve kol hareketleri yapabilme kabiliyetine sahip. Şirket, ilerleyen sürümlerde mimikleri daha doğal ve akıcı kılmak adına servo motorlar yerine biyomimetik kaslar kullanmayı hedefliyor.

Sektörde Tiangong Ultra gibi robotların yüksek hızlara ulaşması ve bazı modellerin fabrikalarda hassas görevler üstlenmesi gibi hızlı gelişmeler yaşansa da insansı robotların günlük ev kullanımına girmesi için halen birkaç yıla ihtiyaç duyuluyor. Fiziksel varlığı olmayan yazılımların dahi insan yerine konulabildiği günümüzde, bu tür insansı modellerin günlük yaşama dahil olmasıyla ne gibi toplumsal sorunların doğacağı ise merak konusu.