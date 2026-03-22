ABD Ordusu, Teksas’taki 1’inci Zırhlı Tümen için Apache helikopter ailesinin en gelişmiş versiyonu olan AH-64E modelinin teslimatlarını tamamladı. İnsanlı-insansız ekip çalışması (MUM-T) yeteneği sayesinde dronlarla koordineli operasyon yapabilen bu yeni nesil helikopterler, artırılmış ateş gücü ve dijital bağlantı kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Hava araçları, birliğin modernizasyonu kapsamında yapılan ilk teslimatın parçası olarak gerçekleşti. Konuşlandırma, tugayın daha yüksek ateş gücü ve entegre havacılık kabiliyetleriyle geniş ölçekli muharebe operasyonlarını desteklemek üzere tasarlanan Ağır Muharebe Havacılık Tugayı yapısına dönüşüm süreciyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. ABD Ordusuna göre, yeni teslim edilen AH-64E helikopterleri Apache platformunun en güncel modelini temsil ediyor ve havacılık birliklerinin daha gelişmiş sistemlerle modernize edilmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir çalışmanın parçasını oluşturuyor.

1’inci Zırhlı Tümen, söz konusu hava araçlarının teslim alınmasının, Muharebe Havacılık Tugayı’nın değişen operasyonel gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla yapısını ve teçhizatını yeniden düzenlediği dönüşüm sürecinde bir adımı temsil ettiğini bildirdi. AH-64E Apache; geliştirilmiş sensörler, artırılmış bağlantı kabiliyetleri ve insanlı-insansız ekip çalışması (manned-unmanned teaming) yetenekleri sunuyor. Bu özellikler, helikopterin diğer platformlarla veri paylaşmasına ve insansız sistemlerle koordineli operasyon yürütmesine olanak tanıyarak muharebe sahasındaki durumsal farkındalığı genişletiyor.

ABD Ordusu, söz konusu kabiliyetlerin hava ve kara unsurları arasındaki koordinasyonu geliştirirken muharebe menzilini artırmak üzere tasarlandığını belirtti. Teknik açıdan bakıldığında AH-64E; geliştirilmiş radar sistemleri, modernize edilmiş aviyonikler ve gerçek zamanlı veri paylaşımına imkân sağlayan ağ bağlantılı iletişim sistemlerini içeriyor. Platform, insansız hava sistemleriyle birlikte görev yapabiliyor, hedefleme verilerini alabiliyor ve koordineli görevler icra edebiliyor.

Ağır Muharebe Havacılık Tugayı yapısı; eşdeğer veya yakın eşdeğer rakiplere karşı yürütülecek operasyonlara uygun şekilde saldırı, keşif ve hava hücum kabiliyetlerini içeren ölçeklenebilir havacılık desteği sağlamayı amaçlıyor. ABD Ordusuna göre, AH-64E’nin entegrasyonu bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Platform, diğer sistemlerle artan birlikte çalışabilirlik ve çekişmeli ortamlarda geliştirilmiş performans sunuyor. AH-64E, ABD Ordusu havacılık birliklerinde kademeli olarak hizmete alınacak. Böylece önceki Apache modellerinin yerini alarak filonun genel kabiliyetini artırması hedefleniyor.