Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında varılan anlaşmayı ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin İran ile anlaşmak zorunda kaldığını savunan Hüseyin Baş, ortaya çıkan tablonun emperyalizm adına bir mağlubiyet olduğunu belirtti. BTP Lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şunu açıkça ifade edelim ki; bu savaşı İran kazandı, ABD – İsrail ikilisi kaybetti. Uzun yıllardır Gazze'den Afganistan'a kadar bölgemizde BOP kapsamında kan döken, sınırlar değiştiren kanlı ikili ilk kez gerçek bir devletle karşı karşıya geldiler ve gereken cevabı aldılar. İran halkını emperyalizm karşısındaki korkusuz duruşlarından dolayı tebrik ediyorum."

"SÖZ KONUSU ABD VE TRUMP OLUNCA GÜVENMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Yapılan anlaşmaya rağmen bölgedeki risklerin tamamen ortadan kalkmadığına ve kalıcı barışın önünde engeller bulunduğuna dikkat çeken Baş, olası tehlikelere karşı şu uyarıda bulundu:

"Bir anlaşma sağlandı ancak söz konusu ABD ve Trump olunca buna güvenmek asla mümkün değil. Özellikle İsrail'in 'Bu anlaşma bizi bağlamaz' açıklaması, bombaların her an yeniden patlayacağının açık bir göstergesi."

ÇÖZÜM "YURTTA SULH CİHANDA SULH" İLKESİNDE

Açıklamasının son bölümünde bölgeye bir an önce huzurun gelmesi yönündeki temennisini paylaşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bölgemize bir an önce barışın gelmesi, emperyalist planların boşa çıkması en büyük dileğimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışı insanlığa aradığı huzuru getirecek anlayıştır” dedi.