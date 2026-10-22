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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) Osmaneli ve Gölpazarı kampüslerindeki eğitim binalarının doğalgaz dönüşümü tamamlandı. Proje için toplam 4 milyon 621 bin 517 TL yatırım yapıldı.

‎Çalışmayla eski katı yakıtlı ısıtma sistemleri yerine doğalgazlı kazanlar ve akıllı otomasyon altyapısı kuruldu. Dış hava sıcaklığına göre çalışma koşullarını otomatik ayarlayan sistemin, binaların ihtiyaca göre ısıtılmasına ve enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

‎Üniversitenin paylaşımında, dönüşümle yılda yaklaşık 50 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesinin, karbon salımının azaltılmasının ve kampüslerde hava kalitesinin iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Projenin ayrıca enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve ısınma giderlerinin kontrol altında tutulmasına katkı sunması bekleniyor.