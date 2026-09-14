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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı düzenleyecek.

28 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Oryantasyon Eğitim Programı kapsamında öğrencilere üniversitenin akademik ve idari yapısı, eğitim-öğretim süreçleri, öğrenci hizmetleri, kampüs olanakları ve sosyal imkânlar hakkında kapsamlı bilgi verilecek.

Programla birlikte üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri hizmetler konusunda bilgi sahibi olmaları, akademik ve idari birimleri yakından tanımaları ve üniversite yaşamına daha hızlı uyum sağlamaları hedefleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversiteye yeni katılan tüm öğrenciler programa davet edilerek, oryantasyon sürecinin öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin işleyişi öğrenmelerine ve üniversiteyi daha yakından tanımalarına katkı sağlayacağı belirtildi.