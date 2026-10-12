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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Merkez Kampüste yapımı tamamlanan Yabancı Diller Yüksekokulunun yeni eğitim binası hizmete açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilere daha modern, güvenli ve konforlu eğitim ortamları sunmak amacıyla fiziki altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yabancı Diller Yüksekokulunun artan öğrenci sayısı ve eğitim faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan fiziki alan ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen yeni eğitim binası tamamlanarak kullanıma sunuldu.

9 DERSLİK VE 14 PERSONEL ODASI BULUNUYOR

Üniversite Rektörlüğünün girişimleriyle Merkez Kampüste inşa edilen yeni bina, toplam 1031 metrekare kapalı alana sahip.

Öğrencilerin ve akademik personelin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan binada 9 derslik ve 14 personel odası bulunuyor.

Ayrıca öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla 275 metrekare açık alan ve 50 metrekare ortak kullanım alanı oluşturuldu.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK DÜZENLEMESİ

Yeni eğitim binasında engelli öğrencilerin ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu.

Bina ve çevresinde yapılan düzenlemeler kapsamında, engelli öğrencilerin eğitim alanlarına güvenli ve rahat ulaşabilmeleri amacıyla erişilebilir yürüyüş yolu oluşturuldu.

Böylece yeni binanın tüm öğrenciler için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sunması hedeflendi.

EĞİTİM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kısa sürede tamamlanarak hizmete alınan yeni binanın, Yabancı Diller Yüksekokulunun fiziki kapasitesini artırarak eğitim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla altyapı yatırımlarına devam ediyor.