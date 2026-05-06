Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü son sınıf öğrencisi Meltem Yalçın Giresunlu, “Çocukluğun Kırılganlığı ve Koruyamadıklarımız” temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Işık Seramik Yarışması’nda “Sonsuz Eşik” adlı eseriyle Müçteba Kundul Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

İzmir Pakistan Pavyonu Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Alanı’nda gerçekleştirilen yarışmanın sergi açılışında takdim edilen ödüller kapsamında, öğrencinin eseri özgün anlatımı ve güçlü kavramsal diliyle jürinin büyük beğenisini topladı.

Öğrenci, “Sonsuz Eşik” adlı eserinde doğumu yalnızca bir başlangıç olarak değil, aynı zamanda kırılgan bir geçiş alanı olarak ele alarak yaşamın en saf ve savunmasız anına dikkat çekiyor. Eserde yer alan çocuk figürü, henüz tamamlanmamış ve korunmaya ihtiyaç duyan yaşamı simgelerken; üst bölümde yer alan dairesel form ise yaşamın döngüselliğini ve zamanın akışını temsil ediyor. Yüzeyde yer alan bilinçli deformasyonlar, boşluklar ve aşınmalar ise bu döngünün her zaman kusursuz ilerlemediğini vurguluyor.

Öğrencinin ödüllü çalışması, 21 Mayıs 2026 tarihine kadar sergi alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” denildi.