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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen törende BŞEÜ’yü Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile öğrenciler temsil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın konuşma yaptığı törende, yeni akademik yıla ilişkin hedef ve öncelikler ele alındı. Yapay zekâ ve dijitalleşme, yeni nesil programlar, uygulamalı eğitim modelleri, bilimsel üretimin artırılması, yeşil dönüşüm ve uluslararası akademik iş birlikleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’de 208 üniversite ve yaklaşık 6,3 milyon öğrenci bulunduğunu belirterek Türkiye’nin bilimsel yayın performansında 213 ülke arasında 15’inci sıraya yükseldiğini ifade etti. Özvar ayrıca 2026 yılı uluslararası üniversite sıralamalarında Türkiye’den 6 üniversitenin dünyanın ilk 500’ünde, 2 üniversitenin ise ilk 300’ünde yer aldığını kaydetti.

Yapay zekâ, siber güvenlik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yeni programların açıldığına değinen Özvar; patent ve faydalı model başvuruları, genç araştırmacıların desteklenmesi ve uluslararası akademik iş birliklerine yönelik çalışmalara da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında 2026-2027 akademik yılının öğrenciler, akademisyenler ve üniversiteler için verimli geçmesi temennisinde bulundu.