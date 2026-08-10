Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Benfica'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Bruma'nın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Portekiz basınından Record'un haberine göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusu gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye açık durumda.

Haberde, Bruma'nın kariyerini yeniden Süper Lig'de sürdürmeyi istediği ve Türkiye'nin transferde ilk önceliği olduğu belirtildi. Benfica'daki belirsizliğin devam ettiği deneyimli futbolcunun yaz transfer döneminde yeni bir takıma imza atması bekleniyor.

SÜPER LİG'E YABANCI DEĞİL

Bruma, Türk futbolunu yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. Kariyerinde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyen Portekizli oyuncu, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Hızı, bire birdeki etkili oyunu ve kanatlardaki üretkenliğiyle tanınan Bruma, Türkiye'de geçirdiği dönemin ardından Avrupa'da farklı kulüplerde forma giydi.

GEÇEN SEZON SÜRE BULMAKTA ZORLANDI

Geçtiğimiz sezon Benfica'da forma şansı bulmakta zorlanan Bruma, resmi maçlarda yalnızca 19 dakika sahada kalabildi. Yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Bruma'nın isminin Süper Lig kulüpleriyle daha sık anılması bekleniyor.