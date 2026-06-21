Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Motosiklet dünyasının en prestijli organizasyonu olan MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Çekya'nın Brno şehrinde hız tutkunlarını bir araya getirdi. Sürücülerin taktik ve hız sınırlarını zorladığı etap, son turlara kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

MARQUEZ’DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Yarış boyunca kontrolü elinde tutan deneyimli İspanyol pilot Marc Marquez, 39 dakika 51.29 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci etap galibiyetine imza attı ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız döndü.

Podyum mücadelesinde ön plana çıkan diğer isimler ise şunlar oldu:

-Japon pilot Ai Ogura, lider Marc Marquez'in sadece 0.421 saniye gerisinde kalarak nefes kesen yarışı ikinci sırada bitirdi.

-İtalyan sürücü Francesco Bagnaia, liderin 2.255 saniye uzağında kalarak podyumun üçüncü basamağında kendine yer buldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 14. SIRADA BİTİRDİ

Dünya genelinde motor sporlarındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve MotoGP arenasında boy gösteren milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, zorlu Brno pistinde elinden gelen en iyi mücadeleyi sergiledi. Yarış boyunca girdiği ikili mücadelelerle zirve takibini sürdüren milli motosikletçi, liderin 25.806 saniye gerisinde kalarak yarışı 14. sırada tamamladı ve haftayı puanla kapattı.