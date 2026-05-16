BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Hindistan’ın başkenti New Delhi’de düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama konusunda uzlaşma sağlayamadı. İki gün süren görüşmelerde özellikle Orta Doğu’daki güvenlik meseleleri konusunda üyeler arasında derin görüş ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

Hindistan yönetimi tarafından yapılan açıklamada, üyelerin egemenlik hakları, deniz güvenliği, sivil altyapının korunması ve bölgesel istikrar gibi konularda farklı değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. Bu fikir ayrılıkları nedeniyle ortak bildirinin yayımlanamadığı kaydedildi.

GAZZE VE KIZILDENİZ BAŞLIKLARINDA ÇEKİNCE

Toplantı sonrası hazırlanan taslak metinde, Gazze, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin bölümlerde bazı üyelerin çekince koyduğu aktarıldı. Açıklamada, özellikle güvenlik ve bölgesel krizlere ilişkin ifadelerde uzlaşı sağlanamadığı belirtildi.

2025 itibarıyla genişleyen BRICS grubu; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezyadan oluşuyor.