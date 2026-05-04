Brezilya’da küçük bir uçağın apartmana çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay, büyük paniğe yol açtı.

APARTMANA ÇARPTI

Kaza, Belo Horizonte kentinde gerçekleşti. Minas Gerais eyaletinde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan küçük uçak bir apartmana çarptı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada uçakta bulunan pilot ve 3 yolcu ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.