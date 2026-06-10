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Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Brezilya'da oynanan hazırlık karşılaşması büyük tartışmalara sahne oldu.

Fortaleza'daki Arena Castelao'da ABD Kadın Milli Takımı ile Brezilya'yı karşı karşıya getiren mücadele, sahadaki futbol kadar yaşanan gerginlikler ve hakem kararlarıyla da dikkat çekti.

Brazil was issued two red cards in added time, including one for an apparent elbow on Sophia Wilson 😳 pic.twitter.com/nSW2J4jEDj — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 10, 2026

KIRMIZI KARTLAR PEŞ PEŞE GELDİ

İspanyol hakem Paola Cebollada Lopez'in yönettiği mücadelede tansiyon özellikle ikinci yarıda yükseldi.

Brezilya Teknik Direktörü Arthur Elias, 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde yaşanan sert müdahaleler ve tartışmalar sonrası Brezilya cephesinden oyuncular ve teknik ekip üyeleri de kırmızı kartlarla cezalandırıldı.

Maç sonunda yaşanan toplu gerginliğin ardından gösterilen kartlarla birlikte Brezilya tarafına toplam 8 kırmızı kart çıktı.

Sophia Smith causes chaos and forces a Brazil own goal 💪 pic.twitter.com/tN4wjoBHso — B/R Football (@brfootball) June 10, 2026

ABD GALİBİYETE UZANDI

Sert geçen mücadelede skoru belirleyen gol 63. dakikada geldi. Sophia Wilson'ın ceza sahası içindeki vuruşunda top Brezilyalı savunmacıya çarparak ağlara gitti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREYE GİRDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre polis ekipleri, hakemlerin ve maç görevlilerinin güvenli şekilde sahadan ayrılabilmesi için çevrede güvenlik çemberi oluşturdu.