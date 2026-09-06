Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi

TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Trakya'daki ruhsat sahalarında boru hatları, kamplar ve depolama tesisleri için geniş kamulaştırma yetkisi verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 1

Patronlar Dünyası’ndan Deniz Dallı’nın haberine göre Resmî Gazete'de yayımlanan 11738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Trakya'daki arama ve üretim projeleri kapsamında kritik bir hukuki zemin sağlandı.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 2

Karar, ilk bakışta olağan bir yatırım hamlesi gibi algılansa da kapsadığı alanlar itibarıyla dikkat çekici detaylar barındırıyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 3

Düzenleme yalnızca yeni sondaj noktalarını değil; kuyu yollarından petrol ve doğal gaz boru hatlarına, enerji nakil hatlarından üretim kamplarına, idari kampüslerden depolama tesislerine kadar uzanan geniş bir altyapı zinciri için acele kamulaştırma imkânı tanıyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 4

Yayımlanan karar, Trakya'da doğrudan yeni bir dev rezerv bulunduğunu kanıtlamıyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 5

Türk Petrol Kanunu gereğince petrol hakkı sahiplerinin ihtiyaç duyduğu araziler için Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi çerçevesinde uygulanan bu mekanizma, arama ile üretim arasındaki yüzey altyapı süreçlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 6

Sondaj bir arama faaliyeti olarak öne çıkarken; boru hatları, üretim kampları ve depolama tesisleri, olası bir keşfin ekonomik olarak taşınması ve işletilmesi için gereken temel unsurları oluşturuyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 7

Resmî ÇED kayıtları incelendiğinde, kamulaştırma kararının bölgede arka arkaya planlanan sondaj hazırlıklarıyla aynı döneme denk geldiği görülüyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 8

TPAO tarafından Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Bozoba-1 projesi için çevresel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırken, Ergene'deki Karatepe Ergene-1 ile Yukarısevindik-1 projeleri de yakın geçmişte gündeme geldi.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 9

Ayrıca Gelibolu'daki Çimpe sahası ve Trakya Havzası'nın farklı noktalarında yürütülen projeler, bölgedeki arama ve değerlendirme çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ortaya koyuyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 10

Trakya, TPAO için yabancı bir coğrafya olmayıp Türkiye'nin kara doğal gaz tarihindeki en eski merkezlerden biri olma özelliği taşıyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 11

Kurum, bölgedeki çalışmalarına 1960 yılında Uluman-1 kuyusu ile başlamış, 1970'te Hamitabat ve Kumrular sahalarında ilk ekonomik keşifleri gerçekleştirmişti.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 12

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası devreye girmeden önce yerli üretimin ezici bir çoğunluğu Trakya'dan sağlanıyordu.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 13

2022’de TPAO’nun doğal gaz üretiminin yüzde 99’u Trakya’dan karşılandı. 2023’te Sakarya Gaz Sahası üretime başladıktan sonra bile TPAO doğal gaz üretiminin yüzde 47,2’si Trakya Bölgesi’nden geldi. Sakarya Gaz Sahası’nın aynı yılki payı yüzde 48,3’tü.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 14

Sakarya Gaz Sahası'nın ardından üretim ağırlığı denize kaymış olsa da, Trakya hâlihazırda Hamitabat, Adatepe, Karaçalı, Karatepe, Değirmenköy ve Silivri gibi işleyen tesisleriyle olgun bir üretim havzası konumunda bulunuyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin ithalat bağımlılığı yüzde 95 seviyesinde seyretmeye devam ederken, Trakya'dan elde edilecek her ilave metreküp gaz önem arz ediyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 16

Sıfırdan bir bölge yaratılmayıp mevcut altyapının kullanılacak olması, yeni keşiflerin sisteme entegrasyon maliyetini düşürüyor.

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TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi - Resim: 17

Birbirini izleyen sondaj hazırlıkları, arama faaliyetleri ve altyapı kamulaştırmaları, TPAO'nun köklü havzada yeni bir döneme hazırlandığına işaret ediyor.

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