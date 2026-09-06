Patronlar Dünyası’ndan Deniz Dallı’nın haberine göre Resmî Gazete'de yayımlanan 11738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Trakya'daki arama ve üretim projeleri kapsamında kritik bir hukuki zemin sağlandı.
TPAO faaliyetleri hızlandırdı: Trakya’da doğal gaz ve petrol hamlesi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Trakya'daki ruhsat sahalarında boru hatları, kamplar ve depolama tesisleri için geniş kamulaştırma yetkisi verildi.Kaynak: Haber Merkezi
Karar, ilk bakışta olağan bir yatırım hamlesi gibi algılansa da kapsadığı alanlar itibarıyla dikkat çekici detaylar barındırıyor.
Düzenleme yalnızca yeni sondaj noktalarını değil; kuyu yollarından petrol ve doğal gaz boru hatlarına, enerji nakil hatlarından üretim kamplarına, idari kampüslerden depolama tesislerine kadar uzanan geniş bir altyapı zinciri için acele kamulaştırma imkânı tanıyor.
Yayımlanan karar, Trakya'da doğrudan yeni bir dev rezerv bulunduğunu kanıtlamıyor.
Türk Petrol Kanunu gereğince petrol hakkı sahiplerinin ihtiyaç duyduğu araziler için Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi çerçevesinde uygulanan bu mekanizma, arama ile üretim arasındaki yüzey altyapı süreçlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.
Sondaj bir arama faaliyeti olarak öne çıkarken; boru hatları, üretim kampları ve depolama tesisleri, olası bir keşfin ekonomik olarak taşınması ve işletilmesi için gereken temel unsurları oluşturuyor.
Resmî ÇED kayıtları incelendiğinde, kamulaştırma kararının bölgede arka arkaya planlanan sondaj hazırlıklarıyla aynı döneme denk geldiği görülüyor.
TPAO tarafından Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Bozoba-1 projesi için çevresel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırken, Ergene'deki Karatepe Ergene-1 ile Yukarısevindik-1 projeleri de yakın geçmişte gündeme geldi.
Ayrıca Gelibolu'daki Çimpe sahası ve Trakya Havzası'nın farklı noktalarında yürütülen projeler, bölgedeki arama ve değerlendirme çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ortaya koyuyor.
Trakya, TPAO için yabancı bir coğrafya olmayıp Türkiye'nin kara doğal gaz tarihindeki en eski merkezlerden biri olma özelliği taşıyor.
Kurum, bölgedeki çalışmalarına 1960 yılında Uluman-1 kuyusu ile başlamış, 1970'te Hamitabat ve Kumrular sahalarında ilk ekonomik keşifleri gerçekleştirmişti.
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası devreye girmeden önce yerli üretimin ezici bir çoğunluğu Trakya'dan sağlanıyordu.
2022’de TPAO’nun doğal gaz üretiminin yüzde 99’u Trakya’dan karşılandı. 2023’te Sakarya Gaz Sahası üretime başladıktan sonra bile TPAO doğal gaz üretiminin yüzde 47,2’si Trakya Bölgesi’nden geldi. Sakarya Gaz Sahası’nın aynı yılki payı yüzde 48,3’tü.
Sakarya Gaz Sahası'nın ardından üretim ağırlığı denize kaymış olsa da, Trakya hâlihazırda Hamitabat, Adatepe, Karaçalı, Karatepe, Değirmenköy ve Silivri gibi işleyen tesisleriyle olgun bir üretim havzası konumunda bulunuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin ithalat bağımlılığı yüzde 95 seviyesinde seyretmeye devam ederken, Trakya'dan elde edilecek her ilave metreküp gaz önem arz ediyor.
Sıfırdan bir bölge yaratılmayıp mevcut altyapının kullanılacak olması, yeni keşiflerin sisteme entegrasyon maliyetini düşürüyor.
Birbirini izleyen sondaj hazırlıkları, arama faaliyetleri ve altyapı kamulaştırmaları, TPAO'nun köklü havzada yeni bir döneme hazırlandığına işaret ediyor.