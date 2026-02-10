Dün 69,13 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan kapattı.Saat 09.25 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 gerileyerek 68,65 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki sınırlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerindeki olası gerilim riski ve kritik ekonomik veriler öncesi temkinli görünüm belirleyici rol oynadı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Umman’daki dolaylı müzakereler konusunda görüş alışverişinde bulundu.Görüşmede, İran ile ABD arasında Umman’da sürdürülen dolaylı müzakereleri “iyi bir başlangıç” şeklinde nitelendiren Erakçi, ABD tarafının niyet ve hedeflerine ilişkin güvensizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, petrol arzına dair endişeleri bir miktar hafifletirken fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.Buna karşın İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD’nin Umman müzakerelerinden önce İran’a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan piyasalar, petrol talebi ve faiz görünümünü etkileyebilecek ABD istihdam ile enflasyon verilerini yakından takip ediyor.ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile cuma günü gelecek enflasyon rakamlarının, Fed’in faiz indirim beklentilerini şekillendirebileceği öngörülüyor.

İş gücü piyasasındaki zayıflama işaretlerinin faiz indirimlerinin daha hızlı yeniden başlamasına yol açabileceği; buna karşılık yüksek enflasyonun ise indirim sürecini daha uzun süre erteleyebileceği tahmin ediliyor.