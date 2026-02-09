Cuma günü 68,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,66 dolardan kapattı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 67,09 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,76 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki gerilemede, İran’ın nükleer programına ilişkin Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin devam edeceğinin duyurulması belirleyici rol oynadı.ABD Başkanı Donald Trump, Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen dolaylı görüşmeleri “çok iyi” şeklinde değerlendirdi ve İran’ın yeni bir anlaşma yapma konusunda güçlü irade gösterdiğini vurguladı.

Maskat görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.Trump, İran’a karşı büyük bir donanmanın bölgeye sevk edildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ile yürütülen görüşmeyi “ileriye dönük atılmış önemli bir adım” olarak nitelendirdi.Bu gelişmeler, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumundaki ve küresel ham petrol arzı bakımından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’na kıyısı bulunan İran’a yönelik bölgesel gerilim algısını hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.Bu arada Trump, İran’dan doğrudan veya dolaylı yoldan mal ya da hizmet alan ülkelere yönelik ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini içeren başkanlık kararnamesini imzaladı.Kararname uyarınca, ABD’nin İran’dan doğrudan veya dolaylı mal/hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

Ayrıca Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD ekonomisine ilişkin “temkinli iyimser” bir tablo çizdi ve güçlü verimlilik artışının enflasyonu bankanın hedefine yaklaştırmada yardımcı olabileceğini söyledi.San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de istihdam piyasasındaki yumuşamaya karşı bir veya iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.Bu gelişmelerin etkisiyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artarak yüzde 4,23’e yükselirken, dolar endeksi 97,6 seviyesinde yatay seyretti. Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü kısmen frenledi.Brent petrolde teknik açıdan 70,17 dolar direnç, 61,75 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.