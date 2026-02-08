Küba’da uzun süredir devam eden yakıt krizi, turizm sektörünü doğrudan etkilemeye başladı. Enerji yetersizliği gerekçesiyle bazı oteller kapatılırken, bu tesislerde konaklayan turistler başka otellere yönlendirildi.

Küba yönetimi, enerji tüketimini azaltmak ve mevcut kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir plan hazırladı. Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, turizm sezonundan en üst düzeyde yararlanabilmek için tasarruf önlemlerinin devreye alındığını açıkladı. Bu kapsamda bazı kültürel etkinlikler ertelendi, kamu kurumlarında çalışma saatleri düzenlendi ve özel şirketlerin yakıt ithalatına ilişkin prosedürlerin kolaylaştırılacağı duyuruldu.

Hükümet ayrıca uzaktan çalışma uygulamasını yaygınlaştırma, bazı ofisleri kapatma ve kamu hizmetlerini sınırlandırma kararı aldı. Dövizle satış yapan benzin istasyonlarında ise satışlar kişi ve araç başına 20 litreyle sınırlandırıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaşanan krizin arkasında ABD’nin petrol politikasının bulunduğunu savundu. Aralık ayından bu yana dışarıdan yakıt temin edilemediğini belirten Diaz-Canel, ABD’nin uygulamalarını “abluka” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise 30 Ocak’ta Küba’ya petrol satan ya da sağlayan ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Washington yönetimi söz konusu adımın ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları doğrultusunda atıldığını açıklamıştı.

Yakıt krizinin, Küba’nın turizm ve kamu hizmetleri üzerindeki etkisinin sürmesi bekleniyor.