Afrika Kupası'nda attığı 5 golle gol kralı olan ve ülkesi Fas'ın final yolculuğuna büyük katkı sunan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Brahim Diaz buna rağmen dün Senegal'e karşı kariyeri boyunca unutumayacağı dramatik bir an yaşadı.

BRAHIM DIAZ'IN PENALTISI MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Afrika Kupası Finali'nde 0-0 giden maçın uzatma dakikalarında tartışmalı bir penaltı kararıyla topun başına gelen Brahim Diaz belki de ülkesine şampiyonluk sevinci yaşatacak bu önemli şansı değerlendirememişti.

Diaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası maç uzatmalara gitmiş ve Senegal Pape Gueye'nin attığı golle Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu olmuştu.

Maçtan sonra büyük bir üzüntü yaşayan Brahim Diaz, Fas haklından kaçırdığı penaltı nedeniyle özür diledi.

BRAHIM DIAZ: 'TOPARLANMAK BENİM İÇİN ZOR OLACAK'

Diaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım çok yanıyor. Bana verdiğiniz tüm sevgi, attığınız her mesaj ve gösterdiğiniz her destek sayesinde bu kupayı hayal etmiştim. Kendimi yalnız hissetmedim. Sahada her şeyimi verdim, her şeyden önce kalbimle mücadele ettim.

Dün hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum, yürekten özür diliyorum.

Toparlanmak benim için zor olacak, çünkü bu yara kolay kolay iyileşmez ama deneyeceğim. Kendim için değil; bana inanan herkes ve benimle birlikte acı çeken herkes için.

Bir gün bu sevginin karşılığını verebilmek ve Fas halkım için bir gurur kaynağı olmak adına yoluma devam edeceğim."