Piar Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği Ocak 2026 anketinde vatandaşlara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda, Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda, CHP’nin 1,7 puanlık artışla zirvedeki yerini koruduğu görüldü.

CHP, oylarını yüzde 34,5’ünü alarak birinci parti olurken AKP oyların 32,6'sını alabildi. İki parti arasındaki makas 1,9'a çıktı.

CHP ZİRVEYİ KORUDU

Anket sonuçlarına göre “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

CHP: Yüzde 34,5

AKP: Yüzde 32,6

MHP: Yüzde 9,2

DEM PARTİ: Yüzde 8,7

İYİ PARTİ: Yüzde 4,8

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 4,2

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 2,5

DİĞER: Yüzde 3,5