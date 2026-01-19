Beşiktaş'tan dünyanın konuşacağı transfer hamlesi: Lukaku için çalışmalar başladı

Yeniçağ Gazetesi
19 Ocak 2026 Pazartesi
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya olası transferi karşısında forvet hattını güçlendirmek için Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'yu radarına aldı. Devre arası transferinde sakatlık raporları kritik rol oynayacak.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışma temposu yakaladı.

İngiliz forvet Tammy Abraham'a gelen cazip teklifler üzerine alternatif arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlı yönetim, bu kez Serie A'nın devlerinden Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku'yu hedef tahtasına koydu.

ABRAHAM'IN AYRILIK SİNYALLERİ VE ALTERNATİF PLANLAR

Siyah-beyazlı kulüp, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olma ihtimaline karşı önlemlerini erkenden aldı. İngiliz yıldızın performansı ve gelen teklifler, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

Kulüp yetkilileri, forvet hattını güçlendirmek adına Avrupa'nın önde gelen liglerinden isimleri masaya yatırdı. Bu kapsamda, Romelu Lukaku'nun adı en güçlü aday olarak gündeme geldi.

LUKAKU'NUN NAPOLİ MACERASI VE SAKATLIK ENGELİ

Romelu Lukaku, Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli bir forvet. Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak kaydediliyor.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 resmi maçta ter döken Lukaku, 14 gol ve 11 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Son dönemde yaşadığı uzun süreli sakatlık, futbol kariyerinde soru işaretleri yarattı.

Beşiktaş yönetimi, bu sakatlığın detaylarını öğrenmek amacıyla Napoli'den kapsamlı bir rapor talep etti. Raporda, Lukaku'nun sağlık durumu ve saha performansının yanı sıra gelecekteki olası riskler de incelenecek.

