Nihat Kahveci'den çok sert Kerem Aktürkoğlu eleştirisi

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Kontraspor programında konuşan deneyimli yorumcu, maçın iki yarı arasındaki farkına dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetinin gölgesinde, yorumcu Nihat Kahveci'nin milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sert sözleri gündemi salladı. Sezonun en çarpıcı iddialarından biriyle, sarı-lacivertli ekibin yıldızının geleceği tartışılır hale geldi.
İlk yarıda Alanyaspor'un baskın bir oyun sergilediğini, Fenerbahçe'nin ise zorlandığını belirten Kahveci, ikinci yarıda sarı-lacivertlilerin toparlanarak galibiyete uzandığını vurguladı. Bu galibiyetin, 3 puandan öte bir anlam taşıdığını ifade eden Kahveci, Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı taktik değişikliklerin kritik rol oynadığını dile getirdi.
MAÇIN DÖNÜM NOKTASI
Kahveci, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün devre arasında genç stoper Yiğit Efe'yi oyuna almasını övdü. Bu hamlenin, takımın hakimiyetini ele geçirmesinde belirleyici olduğunu söyleyen yorumcu, Mert Müldür'ün zorlandığı kanadı toparlamak için Oosterwolde'nin sol beke kaydırıldığını ve Yiğit Efe'nin stoper pozisyonunda etkili olduğunu belirtti. Semedo'nun yokluğunda formasyon değişikliğinin hızlıca uygulanmasını takdir eden Kahveci, bu taktiksel esnekliğin Fenerbahçe'yi rahatlattığını vurguladı. Maçın genelinde, ilk yarının hayal kırıklığı yarattığını, ancak ikinci yarının kusursuza yakın bir performans olduğunu aktardı.
Yorumunda Anderson Talisca'ya da geniş yer ayıran Nihat Kahveci, Brezilyalı yıldızın formunun zirveye ulaştığını söyledi. Talisca'nın maçta attığı gollerin yanı sıra, Musaba'nın golünde yüzde 80 oranında katkısı olduğunu iddia eden Kahveci, yıldızın üç golün de mimarı olduğunu ifade etti. Bu performansın, Talisca'nın beklentileri aştığını ve Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırdığını belirten yorumcu, Brezilyalı futbolcunun sezonun en parlak isimlerinden biri haline geldiğini ekledi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİSİ
Tartışmanın odak noktası ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Nihat Kahveci, milli futbolcuya yönelik eleştirilerini esirgemedi.
Aktürkoğlu'nun normal şartlarda mart ayında yedek kulübesine mahkum olacağını iddia eden Kahveci, oyuncunun ikinci yarıda takımın iyi oynadığı bölümlerde bile etkisiz kaldığını dile getirdi. Ne tür bir sıkıntı yaşadığını bilmediğini belirten yorumcu, Aktürkoğlu'nu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.
Eleştirilerin ortasında, Marco Asensio'ya övgüler yağdıran Kahveci, İspanyol yıldızın ikinci yarıdaki performansını öne çıkardı. Asensio'nun Benfica maçlarından önce takıma katılmış olsaydı, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olabileceğini söyleyen yorumcu, oyuncunun maçın en iyilerinden biri olduğunu vurguladı.