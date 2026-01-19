Nihat Kahveci'den çok sert Kerem Aktürkoğlu eleştirisi

Yorumunda Anderson Talisca'ya da geniş yer ayıran Nihat Kahveci, Brezilyalı yıldızın formunun zirveye ulaştığını söyledi. Talisca'nın maçta attığı gollerin yanı sıra, Musaba'nın golünde yüzde 80 oranında katkısı olduğunu iddia eden Kahveci, yıldızın üç golün de mimarı olduğunu ifade etti. Bu performansın, Talisca'nın beklentileri aştığını ve Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırdığını belirten yorumcu, Brezilyalı futbolcunun sezonun en parlak isimlerinden biri haline geldiğini ekledi.