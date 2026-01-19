Senegal ile Fas arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası Final maçı tüm dünyada futbolseverleri ekran başına kilitledi.

Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen maçta uzatmalarda attığı golle Fas’ı 1-0 mağlup eden Senegal Afrika Kupası şampiyonu oldu.

PENALTI KARARI SONRASI MAÇ KISA SÜRELİĞİNE YARIDA KALDI

Maçın son dakikalarında Senegal'in sahadan çekilmesiyle karşılaşma kısa süreliğine yarıda kaldı.

Fas lehine verilen VAR uyarısıyla verilen penaltı kararı sonrası ortalık karıştı ve Senegalli futbolcular 0-0'lık eşitlikle giden maçta 90+8'de sahayı terk etti.

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw oyuncularını soyunma odasına doğru yönlendirirken Sadio Mane bu karara karşı çıkarak takım arkadaşlarının sahaya dönmelerini istedi.

Kısa bir süre sonra Senegal'in sahaya dönmesinin ardından devam eden maçta Fas Brahim Diaz'ın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Senegal cephesi yeniden maça tutunurken Fas avuçlarındaki şampiyonluk fırsatını değerlendirememenin moral bozukluğunu yaşadı. Golsüz berabere sona eren maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Galatasaray'ın da transfer gündemindeki Pape Gueye'nin 94'te attığı golle Fas'ı 1-0 yenen Senegal Afrika Kupası şampiyonu oldu.

JAKOBS SEVİNDİ, EN NESYRI ÜZÜLDÜ

Süper Lig'in iki yıldız oyuncusu Ismail Jakobs ile Youssef En-Nesyri final maçında sahne aldı.

Mücadelede 106. dakikada oyuna giren Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, kariyerinin ilk Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

Öte yandan Fas'ı finale taşıyan penaltı golünü atan Fenerbahçeli yıldız Youssef En-Nesyri ise Senegal karşısında oyuna 80. dakikada dahil olurken turnuvayı ikincilik apoletiyle tamamladı. Maç sonrası En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı.

BRAHIM DIAZ'A GOL KRALLIĞI TESELLİSİ

Finalde kritik penaltı vuruşundan yararlanamayan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Brahim Diaz, 5 kez ağları havalandırdığı Afrika Uluslar Kupası'nda gol krallığı ödülünü aldı. Seremonide üzüntüsünü gizleyemeyen Diaz'a ödülünü FIFA Başkanı Gianni Infantino takdim etti.