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Paramount stüdyolarının resmi duyurusuyla birlikte, 2013 yapımı kült zombi filmi "Dünya Savaşı Z"nin devam halkası için hazırlıklar hız kazandı. İlk yapımda canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan Brad Pitt projeye yeniden dahil olurken, yönetmen koltuğuna ise oscar adaylığı bulunan başarılı yönetmen Edward Berger getirildi. Senaryo tarafında ise ödüllü senarist Dennis Kelly’nin imzası yer alacak. Yeni projede, ilk filmin yönetmeni Marc Forster’ın yer almayacağı bildirildi.

KÜRESEL KAOS VE KURTULUŞ MÜCADELESİ

Max Brooks’un aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan seri, zombi salgınını bireysel bir mücadeleden öte küresel bir jeopolitik kriz olarak ele alıyor. Eski bir Birleşmiş Milletler müfettişinin dünyayı kasıp kavuran virüsün kaynağını bulmak adına zamana karşı yarışını konu edinen yapım, insanlığın yok oluşun eşiğindeki kaotik mücadelesini sürükleyici bir dille işliyor.