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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 6 Nisan 2026 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan bir şahsın cep telefonunda yapılan dijital incelemede, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yazışmalar tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda harekete geçen narkotik ekipleri, belirlenen 3 şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 1 adet hassas terazi ile 1 adet esrar öğütme aparatı (grinder) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından adli işlem başlatıldı.