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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik ile Özel Güvenlik Büro Amirlikleri, ilçedeki güvenliği artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

‎Bu kapsamda ekipler, Bozüyük Özel Güvenlik Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyarette kursiyerlere, genel kolluk ile özel kolluk arasındaki iş birliğini ve iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen KAAN Uygulaması’nın işleyişi ve etkin kullanımı anlatıldı.

‎Eğitimde ayrıca son dönemde sıkça karşılaşılan dolandırıcılık suç türleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde aktarıldı. Bilinçli hareket etmenin ve doğru bilgiye sahip olmanın güvenli bir çevre oluşturmadaki önemine vurgu yapılan etkinlikte, kursiyerlere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

‎Polis ekipleri, suç ve suçluyla mücadelede kurumlar arası dayanışma ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.