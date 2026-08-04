Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kenarında bulunan saman birikintisinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Bozüyük ilçesine bağlı Aşağıarmutlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Saman birikintisinin alev aldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz, 2 su tankeri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.