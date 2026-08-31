Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde merkeze yakın bir noktada çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri ve 29 personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda alevlerin yayılması önlenerek yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.