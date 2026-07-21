Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla ilçe genelindeki kuaför salonlarında denetim gerçekleştirdi.

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‎Kadın ve erkek kuaförlerine yönelik yapılan denetimlerde, iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki yeterlilik belgeleri, iş yeri temizliği, tertip ve düzeni ile kullanılan ürünlerin kullanım izni ve onayları kontrol edildi.

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‎Ekipler ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihlerini inceleyerek işletmelerde bulunan yangın söndürme tüpleri ve ecza dolaplarının da yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetledi.

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‎Bozüyük Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ve hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerin belirlenen program kapsamında aralıksız sürdürüleceği belirtildi.