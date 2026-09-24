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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ile elektronik sigara ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bozüyük’te belirlenen bir iş yeri ve iş yerine ait depoda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 108 bin 380 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 600 adet boş makaron, 34 elektronik sigara, 20 paket kaçak sigara, 5,5 kilogram nargile tütünü ve 50 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı. Kaçak ürünlerin kaynağı ve satışına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.