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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında coşku içinde kutlandı.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından protokol üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Meydanına geçen Kaymakam Helvacı burada bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden program günün anlam ve önemini belirten konuşma, halk oyunları ve mehteran gösteri ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanındaki program 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Bozüyük’teki 30 Ağustos Zafer Bayramı programı İntikamtepe Şehitliğinde düzenlenen anma programı ile devam etti. Buradaki programda Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. Program Kaymakam Helvacı ve protokol üyelerinin şehit kabirlerine çiçek bırakması ve Dr. Helvacı tarafından Şehitlik Defteri’nin imzalanmasının arından son buldu.

Bozüyük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı programı Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı ve protokol üyelerinin ilçede ikamet eden şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etmesinin ardından son buldu.