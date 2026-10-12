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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 2026-2030 dönemi seçimleri tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Veli Çelik, Meclis Başkanlığına ise Mehmet Doğan Tunç yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Meclis ve Meslek Komiteleri seçimlerinin ardından, yeni dönemde görev yapacak yönetim organları da belirlendi.

Meclis Üyesi Recep Üzel başkanlığında gerçekleştirilen Meclis Açılış Toplantısı'nın ardından Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Disiplin Kurulu seçimleri yapıldı.

VELİ ÇELİK YENİDEN GÜVEN TAZELEDİ

Gerçekleştirilen seçimler sonucunda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, 2026-2030 dönemi için yeniden başkanlığa seçildi.

Yeni dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Veli Çelik

Başkan Yardımcıları: Adem Öner, Doğuş Hilmi Üneral

Yönetim Kurulu Üyeleri: Harun Karagöz, Mustafa Bektaş, Salih Şişman, Bayram Doğan

MECLİS BAŞKANLIĞINA YENİDEN MEHMET DOĞAN TUNÇ SEÇİLDİ

Bozüyük TSO Meclis Başkanlığına da mevcut Başkan Mehmet Doğan Tunç yeniden seçildi.

Meclis Divanı'nda başkan yardımcılığı görevlerine İbrahim Bağ ve Aydın Doğdu seçilirken, kâtip üyeliğe Ekrem Tetik getirildi.

2026-2030 dönemi Meclis üyeleri ise Hasan Alpay, Doğuş Hilmi Üneral, Berna Akdemir Çelik, Hasan Öksüz, Nihat Sağlam, Mecit Kuruoğlu, Ali Kirlik, Yüksel Meydan, Volkan Sipahioğlu, İlker Ersoy, İbrahim Ergin, Aydın Doğdu ve Recep Üzel olarak açıklandı.

DİSİPLİN KURULU DA BELİRLENDİ

Seçimlerin ardından Bozüyük TSO Disiplin Kurulu üyeleri de belli oldu.

Yeni dönemde Disiplin Kurulu'nda Sevim Özer Türkmen, Mehmet Narin, Orkun Karalı, Şevket Akgün, Murat San ve Yaşar Emre Ayaz görev yapacak.

VELİ ÇELİK: “KAZANAN BOZÜYÜK OLMUŞTUR”

Seçimlerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çelik, “Birlik ve beraberlik içinde Bozüyük için çalışacağız. Kazanan Bozüyük olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Yeniden Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Doğan Tunç ise Bozüyük'ün ticaret ve sanayi alanındaki gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, “El ele vererek Bozüyük ticaretinin ve sanayisinin çıtasını yükseltmek için birlikte çalışacağız.” dedi.