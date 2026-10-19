Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmasının önüne geçmek amacıyla saha bilgilendirmelerini sürdürüyor.

‎Bu kapsamda ekipler, eski sanayi sitesinde bulunan 5 iş yerini ziyaret ederek 38 vatandaşa ulaştı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlara; sahte paranın nasıl ayırt edileceği, güncel dolandırıcılık yöntemleri, acil durumlarda 112 Acil İhbar Hattı’nın doğru kullanımı ve genel güvenlik tedbirleri anlatıldı.

‎BROŞÜRLER DAĞITILDI, UYARILARDA BULUNULDU

‎Polis ekipleri, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra dikkat edilmesi gereken hususları içeren broşürleri de vatandaşlara dağıttı. Yetkililer, dolandırıcılık yöntemlerini tanımanın ve şüpheli durumlarla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmanın yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmede büyük önem taşıdığını vurguladı.

‎Bozüyük Emniyet Müdürlüğü’nün toplumda güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarına ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.